Взрыв произошел на газопроводе в Ярославской области

Обошлось без пострадавших

В Ярославской области произошло возгорание из-за разрыва в соединении береговой и подводной частей газопровода. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

"По прибытии первых подразделений на месте вызова установлено, что произошел разрыв газопровода диаметром примерно один метр", — уточнил он.

Противоаварийная система сработала в штатном режиме. Никто не пострадал. Отмечается, что после инцидента транспортировка газа обеспечивается в полном объеме по параллельным ниткам трубопроводов.

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