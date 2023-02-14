"Это просто воровство": эксперт о планах Запада потратить российские резервы

Их могут передать на "восстановление" Украины

Не боятся ли цюрихские финансисты потерять свою накопленную за много веков репутацию? Верят ли западные политики на самом деле в то, что, захватив российские активы, они смогут обеспечить Украине процветание?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил политолог Сергей Марков.

"Столетиями Швейцария зарабатывала на том, что прятала у себя деньги и давала возможности жить главным преступникам Европы и человечества. Все самые кровавые диктаторы, убийцы, воры и жулики - все пользовались швейцарской банковской тайной. То, чем занималась Швейцария, это преступление против человечества. Устроили там глобальный Duty Free. Сейчас же происходит просто воровство - то, что делается с российскими активами, золотовалютными резервами. Пока что их просто заморозили. Говорят, украсть полностью пока не можем. Я, кстати, не уверен, что действительно не воруют", - отметил эксперт.

Полный комментарий Сергея Маркова смотрите в видео

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