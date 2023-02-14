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Чужие среди нас: американская демократия вступила в битву с НЛО

08:34
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Всего за 10 дней истребители США уничтожили четыре неопознанных летающих объекта

Не дремлет межпланетный разум, козни строит и готов уничтожить штаб мировой демократии! Мы, почитав американскую оборонную доктрину, давно узнали, что Российская Федерация - государство, угрожающее интересам и ценностям США. А тут Китай своими воздушными шарами украсил мирное небо над Америкой. Американские истребители взмыли в небо, чтобы вступить в неравную схватку с китайским метеозондом, и, конечно, победили.

И тут глава командования Воздушно-космической обороны США допустил внеземное происхождение сбитых воздушных объектов.

"Мы не просто так называем их объектами, а не воздушными шарами", - отметил Глен Ван Херк.

Всего за 10 дней американские истребители уничтожили четыре неопознанных летающих объекта. Последний - некое восьмиугольное тело над озером Гурон. Но сваливать все на Китай, конечно, сложно. Какие-то метеорологические воздушные шары - это что, угроза безопасности Соединенных Штатов? А инопланетная агрессия - это то самое, его так долго ждали всей Америкой.

Заставь человека тревожиться, и он поверит: оппоненты и злые враги у Америки - на каждом углу. И даже инопланетные агрессоры спят и видят, как погубить сияющий Град на холме. В массовое сознание не зря посредством кинематографа внедряется мысль о неизбежности противостояния с враждебными цивилизациями. "Звездные войны", "Близкие контакты третьего типа", "Аватары". Чтобы американские граждане не теряли бдительности, им давно намекают: пришельцы среди нас! 

А когда великая держава вступает в битву с НЛО в небе над своей территорией, волей-неволей начнешь подозревать каждого - уж не чужой ли он игрок в своей команде? Стоит себе перед телекамерами, а сам сигнал вражеской цивилизации отправляет.

Анонимный источник в Минобороны США заявил журналистам, что до сих пор нет никаких доказательств того, что сбитые объекты имеют внеземное происхождение. Да кто его слушать будет, если Великая американская демократия уже начала побеждать космических вторженцев.

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