На предельно малых высотах: Ми-35 уничтожают бронированную технику ВСУ

Кабрирование, пуск неуправляемых ракет, а потом - резкое снижение и разворот

Замаскированные командные пункты и бронированную технику украинских националистов уничтожают российские многоцелевые ударные вертолеты. Кадры боевых вылетов Ми-35 в зоне СВО публикует Минобороны.

Экипажи Западного военного округа в этот раз работают по второй линии обороны противника, там разведка обнаружила движение вражеской техники. Огневой удар фиксирует камера объективного контроля - все цели успешно поражены.

Полеты проходят на предельно малых высотах. Кабрирование, пуск неуправляемых ракет, а потом - резкое снижение и разворот. Летчики умело уходят от ПВО противника.

Командир одного из Ми-35 сообщил, что с начала спецоперации его экипаж совершил более 300 боевых вылетов: "Летаем смешанными группами - как с Ми-8, так и с Ми-28. Задачи у нас - подавление живой силы. Бывают также смешанные. Первая задача - прикрытие вертолета Ми-8, а далее мы просто меняемся в строю и наносим удар".

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