Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных

Подразделение капитана Сергея Зубкова прорвало вражескую оборону

Минобороны представило новых героев спецоперации по защите Донбасса.

Подразделение капитана Сергея Зубкова прорвало вражескую оборону и, несмотря на шквальный огонь противника, удерживало позиции до подхода основных сил. Сергей с подчиненными в ближнем бою уничтожил более 10 радикалов. А затем корректировал работу нашей артиллерии. Неприятель, понеся существенные потери, отступил.

Лейтенант Дмитрий Монахов также определял точки прицеливания и своевременно передавал координаты противника для нашей батареи. Под минометным обстрелом, рискуя своей жизнью, Дмитрий продолжал работу. По полученным от него данным были ликвидированы взводно-опорный пункт ВСУ и 15 боевиков.

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