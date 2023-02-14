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В Албании массовая акция протеста переросла в беспорядки

09:29
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Демонстранты собрались в столице страны Тиране

В Албании массовая акция протеста переросла в беспорядки, передает "ТВ Центр".

Демонстранты собрались в столице страны Тиране на площади перед парламентом. Митингующие попытались ворваться в административное здание. В ход пошли петарды, файеры и дымовые шашки. Но кордон силовиков устоял и постепенно оттеснил наиболее рьяных демонстрантов.

К протестам призвал бывший президент и премьер страны Сали Бериша. Он обвиняет нынешнего главу кабмина и лидера правящей Социалистической партии Эди Раму в коррупции, связях с оргпреступностью и требует расследования.

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