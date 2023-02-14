Из пожара в московском автосервисе спасли трех человек

Пламя охватило территорию в полторы тысячи квадратных метров

Крупный пожар тушили этой ночью на северо-востоке Москвы, горел автосервис, сообщает "ТВ Центр".

Пламя охватило территорию в полторы тысячи квадратных метров. Рвались канистры с топливом, частично обрушилась кровля. Огромный столб черного дыма и огня был виден за несколько километров.

Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли трех человек, двое из них оказались заблокированы на втором этаже. Пострадавшие сейчас в больнице, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В тушении были задействованы 170 пожарных и пятьдесят единиц спецтехники. Спустя два часа, возгорание удалось локализовать, а еще через час - ликвидировать.

"Условия осложнены большим количеством нахождения на объекте покрышек, технических жидкостей ЛВЖ. Лаборатория по замеру воздуха проводит замеры - предельно допустимая концентрация вредных веществ не нарушена", - сообщил Сергей Родник, заместитель начальника Управления организации пожаротушения Главного управления МЧС России по Москве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"