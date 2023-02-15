Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Ракам повезет с зарабатыванием денег, а Стрельцам - с переговорами
Овны
Интересный день: вас ждет встреча с кем-то из вашего прошлого или человеком, которого вы не замечали. Благодаря этому вы сделаете важное открытие.
Тельцы
В обозримом будущем вам предстоит путешествие. Можете уже сейчас начинать планировать поездку и думать над тем, что положите в чемодан. Не исключено, что вы решите продолжить образование или начать преподавать.
Близнецы
Вам не стоит поднимать вопросы о повышении зарплаты или прайса на свои услуги. Звезды в курсе, что вы об этом постоянно думаете. Но знайте: момент пока не наступил.
Раки
У вас может проснуться интерес к эзотерике, психологии, оккультным наукам. Представителям знака, которых больше волнуют земные проблемы, повезет в зарабатывании денег.
Львы
День откровений и вещих снов: ваша интуиция сегодня снова покажет, что от нее не стоит отмахиваться. Сосредоточьтесь на себе, помедитируйте.
Девы
Продолжайте двигаться в том направлении, которое выбрали недавно. Время работает на вас, с каждым днем помогая подниматься на ступеньку выше.
Весы
У представителей знака, особенно связанных с искусством или красотой, появятся новые амбициозные планы. Спешите реализовать свои таланты, пока звезды благосклонны!
Скорпионы
В вашей личной жизни уже давно неспокойно, но сегодня волнения будут очень приятными. Свидание, романтика, флирт - медовый месяц продолжается!
Стрельцы
Удача ждет вас в переговорах, поездках, командировках или бумажной работе. Но помните, что действовать нужно деликатно и никого не обманывать.
Козероги
Отличный день для представителей знака, которые давно живут в состоянии стресса. Запишитесь к психотерапевту или неврологу, ваши проблемы решаемы!
Водолеи
День покупок для дома со смыслом: книг, картин, музыкальных инструментов. Вы также можете подобрать себе удобную пижаму или постельное белье.
Рыбы
В вашем знаке соединились Венера и Нептун - планеты, отвечающие за искусство и красоту. Ищите свой образ или цвет, займитесь творчеством, познанием себя.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"