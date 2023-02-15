Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Ракам повезет с зарабатыванием денег, а Стрельцам - с переговорами

Овны

Интересный день: вас ждет встреча с кем-то из вашего прошлого или человеком, которого вы не замечали. Благодаря этому вы сделаете важное открытие.

Тельцы

В обозримом будущем вам предстоит путешествие. Можете уже сейчас начинать планировать поездку и думать над тем, что положите в чемодан. Не исключено, что вы решите продолжить образование или начать преподавать.

Близнецы

Вам не стоит поднимать вопросы о повышении зарплаты или прайса на свои услуги. Звезды в курсе, что вы об этом постоянно думаете. Но знайте: момент пока не наступил.

Раки

У вас может проснуться интерес к эзотерике, психологии, оккультным наукам. Представителям знака, которых больше волнуют земные проблемы, повезет в зарабатывании денег.

Львы

День откровений и вещих снов: ваша интуиция сегодня снова покажет, что от нее не стоит отмахиваться. Сосредоточьтесь на себе, помедитируйте.

Девы

Продолжайте двигаться в том направлении, которое выбрали недавно. Время работает на вас, с каждым днем помогая подниматься на ступеньку выше.

Весы

У представителей знака, особенно связанных с искусством или красотой, появятся новые амбициозные планы. Спешите реализовать свои таланты, пока звезды благосклонны!

Скорпионы

В вашей личной жизни уже давно неспокойно, но сегодня волнения будут очень приятными. Свидание, романтика, флирт - медовый месяц продолжается!

Стрельцы

Удача ждет вас в переговорах, поездках, командировках или бумажной работе. Но помните, что действовать нужно деликатно и никого не обманывать.

Козероги

Отличный день для представителей знака, которые давно живут в состоянии стресса. Запишитесь к психотерапевту или неврологу, ваши проблемы решаемы!

Водолеи

День покупок для дома со смыслом: книг, картин, музыкальных инструментов. Вы также можете подобрать себе удобную пижаму или постельное белье.

Рыбы

В вашем знаке соединились Венера и Нептун - планеты, отвечающие за искусство и красоту. Ищите свой образ или цвет, займитесь творчеством, познанием себя.

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