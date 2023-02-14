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В Осло заявили о первом за 30 лет выходе кораблей России в море с ядерным оружием

08:21
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Норвежская разведывательная служба опубликовала доклад за 2022 год

Разведка Норвегии в своем ежегодном докладе утверждает, что корабли российского Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту.
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Согласно документу, в советское время военные корабли Северного флота регулярно выходили в море с тактическим ядерным оружием, однако со времен холодной войны о подобных случаях известно не было.

По утверждению разведки Норвегии, после начала спецоперации на Украине "важность ядерного оружия для России существенно возросла". Центральная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях, утверждают в службе.

При этом в Осло подчеркивают, что ядерное оружие представляет собой особенно ощутимую угрозу в вариантах операций, в которых могут участвовать страны НАТО, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Ранее старший советник постоянного представительства России при женевской штаб-квартире ООН Денис Жуйков заявил, что обвинения со стороны делегаций государств Запада в адрес Москвы относительно угроз ядерным оружием являются не более чем элементом беспрецедентной антироссийской кампании, тогда как в действительности все обстоит иначе.

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