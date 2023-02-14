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WP: США давят на Украину для ее активизации на поле боя

08:42
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Вашингтон принуждает Киев действовать жестче, утверждает издание

Американские чиновники оказывают давление на Киев, чтобы он более активно вел боевые действия, и мотивируют это тем, что в противном случае Украине будет труднее получить военную помощь от Запада. Об этом в понедельник, 13 февраля, пишет The Washington Post.
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Как отмечает издание, в Белом доме убеждены, что именно благодаря помощи, предоставленной Вашингтоном и союзниками, Киев способен решительно изменить ход конфликта. Один из чиновников заявил, что администрация президента США Джо Байдена считает, что в будущем добиваться от Конгресса тех же объемов помощи, что и сейчас, будет сложно.

Источник газеты рассказал, что в общении с украинскими властями "мы продолжим пытаться внушить им, что мы ничего не можем делать вечно". При этом ключевым считается "предоставление Украине возможности забрать как можно больше территорий в ближайшие месяцы, прежде чем она сядет за стол переговоров".

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция на Украине стала вынужденной мерой в ответ на подготовку агрессии со стороны США и ее сателлитов. Политик выразил убежденность в том, что политических сил, которые пытаются вести такую антигосударственную политику, не должно быть в политическом ландшафте.

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