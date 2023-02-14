Сноуден обвинил США в попытке отвлечь внимание от ЧП на "Северных потоках"

Шумиха вокруг сбитых объектов связана именно с этим, считает аналитик

Ситуация с тремя сбитыми неопознанными летающими объектами в Северной Америке призвана отвлечь внимание от расследования инцидента с подрывом трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Такое мнение в понедельник, 13 февраля, высказал бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

Сноуден, известный своими разоблачениями деятельности американских властей и спецслужб, заявил, комментируя ситуацию с объектами, что хотел бы, "чтобы это были инопланетяне, но это не инопланетяне".

Экс-сотрудник АНБ заявил, что "паника вызвана искусственным путем", чтобы "гарантировать, что репортерам, занимающимся вопросами национальной безопасности, будет поручено расследовать ерунду с воздушными шарами, а не бюджет или взрывы (наподобие "Северного потока")", сообщает ТАСС.

Ранее появились сведения о том, что в июне 2022 года самолеты США постоянно кружили над местами будущих диверсий на трубопроводах. Перед этим американский журналист Сеймур Хёрш объявил, что в июне 2022 года водолазы ВМС США, действуя под прикрытием учений НАТО Baltops, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех трубопроводов системы "Северный поток".

Расследование ЧП на "Северных потоках" продолжается, однако в США начали активно обсуждать появление в воздушном пространстве Соединенных Штатов и Канады "неопознанных объектов". Они были сбиты военными, в Пентагоне заявили, что один из объектов — это "разведывательный воздушный шар".

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