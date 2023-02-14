В Запорожье рассказали о подготовке Киевом дискредитации работы Запорожской АЭС

Украина стремится доказать неспособность России обезопасить объект

Украинские власти готовят сценарий по дискредитации работы Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом во вторник, 14 февраля, рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По словам чиновника, проработку этого сценария осуществляет "режим Зеленского с помощью западных ресурсов". Рогов предупредил, что "они намерены прокачивать кейс о повышенных рисках для атомной станции".

При этом акцент будет сделан на якобы неспособности России гарантировать безопасную работу Запорожской АЭС, а также прозвучат обвинения в том, что "якобы русские готовят экологическую катастрофу, так как низкий уровень воды в Каховском водохранилище может привести к выходу из строя системы охлаждения реакторов", рассказал Рогов.

Чиновник отметил, что уровень воды в Каховском водохранилище за последние месяцы действительно упал до рекордных отметок, но на работе атомной станции это не отразилось, ситуация там находится под полным контролем российских атомщиков, сообщает РИА Новости.

Москва неоднократно подчеркивала невозможность вывода российских военных с территории Запорожской АЭС из соображений безопасности. Рогов отмечал, что ВСУ готовят высадку десанта в районе Каховского водохранилища — идет подготовка к форсированию Днепра, целью которого является захват ядерного объекта.

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