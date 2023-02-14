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Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Беринговым морем

09:16
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Общая продолжительность полета составила более 7 часов

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря, сообщили во вторник утром в пресс-службе Минобороны.

"Общая продолжительность полета составила более 7 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа", - уточнили в ведомстве.

Там напомнили, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, добавили в Минобороны.

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Ракетоносец ТУ95
Ракетоносец ТУ95
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