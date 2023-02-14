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Число пенсионеров в России сократилось на 232 тысячи

09:41
  • вторник
  • 14 февраля 2023

В Соцфонде отметили отток работающих пенсионеров

По состоянию на 1 января 2023 года количество пенсионеров на учете в Социальном фонде России составило 41,78 млн человек. В этот показатель не включаются получатели пенсий в системе Минобороны, МВД, Следственного комитета и других силовых ведомств.
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Показатель за год сократился на 232 тысячи, или на 0,6%. В сравнении с 2021 годом сокращение числа пенсионеров в России замедлилось более чем в четыре раза. Тогда показатель снизился сразу на 970 тысяч, что стало самым высоким уровнем с начала 1990-х годов.

При этом отмечается резкое сокращение количества работающих пенсионеров. Оно снизилось за год на 600 тысяч (почти на 7%) и составило 7,9 млн человек. Это минимальное значение с 2004 года, когда их насчитывалось 7,8 млн.

В 2022 году средняя величина страховой пенсии по старости достигла 20,6 тысячи рублей, увеличившись на 14% относительно показателя предшествовавшего года. Уровень социальной пенсии достиг 12,1 тысячи рублей (+18,9%), выплат по инвалидности — 12,5 тысячи рублей (+13%), сообщает РБК.

Ранее член бюджетного комитета Совета Федерации Василий Иконников заявил, что возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам, отмененной в 2016 году, не только позволит поддержать этих граждан, но и положительно скажется на состоянии российской экономики. По мнению сенатора, это позволило бы "вовлечь в экономику квалифицированных специалистов".

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