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Бразилия опровергла сообщения о призывах к своим гражданам покинуть Россию

09:59
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Ранее с таким призывом к американцам обратились власти США

Бразилия не давала рекомендации своим гражданам покинуть территорию России. Об этом рассказали в понедельник, 13 февраля, в бразильском Министерстве иностранных дел.
Посольство США в Москве призвало американцев срочно покинуть Россию

В ведомстве прокомментировали сообщения, появившиеся в социальных сетях и на интернет-ресурсах, о том, что Бразилия якобы призывает своих граждан срочно уехать из России, а также из Белоруссии.

В МИД Бразилии подчеркнули, что официальная информация такого характера может публиковаться только на консульском портале внешнеполитического ведомства, в сообщениях для печати, а также на интернет-страницах зарубежных дипломатических представительств государства и в их аккаунтах в социальных сетях, сообщает ТАСС.

Ранее Министерство иностранных дел Франции объявило, что любые поездки в Белоруссию французских граждан строго не рекомендованы. Внешнеполитическое ведомство объяснило это "контекстом действий России на Украине".

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