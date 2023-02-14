В США заговорили о "поворотном моменте" в украинском конфликте

СМИ пестрят громкими заголовками

За последнюю неделю тема приближающегося "поворотного момента" в украинском конфликте стала слишком часто всплывать на страницах американской прессы. Вот и газета Washington Post, ссылаясь на свои источники в администрации президента, сообщает: США очень ждут от Киева успехов на поле боя. Пора оправдывать поставки военной помощи на миллиарды долларов. И если Украина не продемонстрирует значительные успехи - следующий транш выбивать придется уже со скрипом.

"Официальные лица США сообщили лидерам Украины, что сейчас настал критический момент, чтобы изменить траекторию войны. Вашингтон усиливает давление на Киев, требуя показывать результаты на поле боя. Несмотря на обещания поддерживать Украину "столько, сколько нужно", в администрации Байдена сообщают, что лучший шанс решительно изменить ход войны - это недавние пакеты помощи от Конгресса и американских союзников. Потому что консервативное республиканское большинство в Палате представителей решительно настроено на прекращение финансового и военного потока. Неясны и долгосрочные перспективы Европы", - говорится в статье.

Поэтому, что называется, куй железо, пока горячо. Тем более, что администрация Байдена на данном этапе не собирается отказываться от поддержки Украины и как раз сейчас прорабатывает с Конгрессом очередной пакет бюджетной помощи ещё на 10 миллиардов долларов. Об очередном транше планируют объявить на следующей неделе. Бонусом станут и дополнительные санкции в отношении Кремля.

В российском МИДе со статьей WP ознакомились и выразили свое мнение: "То, что называется "война Запада против России до последнего украинца". Американские неолибералы уничтожили Украину и истребляют украинский народ. Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам".

Но на Западе судьба простых украинцев волнует политиков в последнюю очередь. Именно поэтому лихорадочное накачивание киевского режима оружием продолжается. Но если перспективы получения американских "Абрамсов" пока туманны, Европа стройными рядами направляет на Украину боевые "Леопарды". В числе передовиков - как всегда - Польша. Президент Анджей Дуда лично контролирует, как украинские танкисты обучаются пользованию натовской техникой. Для солдат ВСУ подготовлен ускоренный курс - овладеть всеми премудростями придется за месяц. Пряником машет и премьер страны. Матеуш Моравецкий заверил, что Варшава готова предоставить 60 модернизированных танков советского образца Т-72 и польские Twardy. Сверху дадут ещё 14 "Леопардов".

Вот только аппетиты Зеленского растут как на дрожжах, и ему уже хочется совсем другие игрушки. Он мечтает о крыльях - так он называет истребители. И вероятность, что задуманное осуществится, - довольно высока. Поставка F-16 вполне может оказаться в повестке очередной встречи контактной группы по Украине. "Рамштайн-9" стартует сегодня - при участии всех министров обороны стран НАТО.

Украина - вновь на первых полосах американских СМИ. А вот тему подрыва "Северных потоков" при непосредственном участии США как печатные издания, так и государственные телеканалы упорно игнорируют. Американский журналист Сеймур Хёрш, который после своего сенсационного материала несколько дней хранил молчание, выступил в эфире одной из радиостанций. От своих слов он не отказывается, более того, открыто обвиняет администрацию Байдена в "невообразимой глупости", которая может спровоцировать самые непредсказуемые последствия.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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