В Приморье проверяют сообщения о загрязнении акватории острова Русский

Местные жители забили тревогу, обнаружив подозрительные пятна возле рыболовецких судов

Два покрытых ржавчиной судна пришвартованы у берегов небольшого поселка Подножье на Русском острове. Недавно жители заметили, что вокруг рыболовецких траулеров растекается что-то маслянистое.

Люди переживают, что повторится прошлогодняя ситуация: весной, после хода льда, некогда чистая бухта Новик покрылась радужной пленкой, а вокруг стоял стойкий запах мазута.

Сейчас на жалобы жителей отреагировали прокуроры.

"На основании публикаций в средствах массовой информации о загрязнении нефтепродуктами бухты Новик в Приморском крае организована проверка. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - сообщила Анна Швырева, и.о. владивостокского межрайонного природоохранного прокурора.

Эта стоянка у популярного местного пляжа появилась около трех лет назад. Тогда пирс огородили забором, посторонним вход запретили, а у причала стали швартоваться различные суда. Экипажи которых, по словам горожан, совсем не заботятся об экологии.

"Я не утверждаю, но мы это наблюдаем. Суда в таком состоянии не предназначены ни для ловли рыбы, ни для транспортировки. То есть это у нас получается отстой", - говорит местный житель.

Сейчас на приколе два рыболовецких траулера: "Билене" и "Ленск". Оба 1986 года постройки. Как сообщили "ТВ Центру" в транспортной прокуратуре, принадлежат они компании "Востоктранссервис". Место предполагаемого разлива нефтепродуктов представителям природоохранных организаций показали. А вот съемочной группе экипаж судна был, мягко говоря, не рад.

Член экипажа заявил, что акватория бухты - это частная территория, и находиться посторонним там якобы нельзя. Сейчас темные пятна вокруг судов засыпали снегом, но потеки все равно видно, чувствуется небольшой маслянистый запах.

Жители ждут результаты проверок. Предстоит выяснить, что за жидкость разлилась, по какой причине, нанесен ли вред окружающей среде. И не придется ли этой весной вновь наблюдать радужные разводы.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"