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Собянин: 3 тыс. машин марки "Москвич" поставят для такси и каршеринга по всей стране в ближайшее время

09:58
  • вторник
  • 14 февраля 2023

В этом году "Москвич" планирует производство 50 тыс. автомобилей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в посте в Telegram, что уже в ближайшее время для такси и каршеринга по всей стране будут поставлены 3 тысячи автомобилей марки "Москвич".

"В этом году "Москвич" планирует производство 50 тыс. автомобилей, в том числе 10 тыс. - с электродвигателем. Также у завода сформирована собственная дилерская сеть - 52 центра в 23 городах России", - отметил глава города.

По словам Собянина, благодаря перезапуску производства на "Москвиче" компании такси и каршеринга смогут оперативно обновлять парк и поддерживать высокий уровень своих услуг.

Как подчеркнул градоначальник, этим сервисам только для московского рынка требуется от 30 тыс. до 40 тыс. новых машин в год.

"Рынок перевозок такси в Москве в декабре 2022 года установил рекорд - в рабочий день перевозится 1,6 млн пассажиров", - добавил Собянин.

Возрождение завода обеспечит создание около 40 тыс. рабочих мест.

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