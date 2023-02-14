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В Москве проходит выставка финалистов конкурса "Молодые фотографы России"

11:40
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Организаторы подготовили лекции и мастер-классы

В Москве проходит выставка финалистов конкурса "Молодые фотографы России", где представлены работы почти сотни авторов из разных регионов, передает "ТВ Центр".

Посетители могут увидеть различные стороны жизни больших промышленных городов и мегаполисов. Затронуты и такие темы, как сохранение истории и бережное отношение к объектам культурного наследия.

Экспозицию уже посмотрели во многих городах - в Туле, Калуге, Новосибирске, Красноярске. Кроме того, организаторы подготовили лекции и мастер-классы.

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Выставка финалистов конкурса "Молодые фотографы России"
Выставка финалистов конкурса "Молодые фотографы России"
Выставка финалистов конкурса "Молодые фотографы России"
Выставка финалистов конкурса "Молодые фотографы России"
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