Организаторы подготовили лекции и мастер-классы

В Москве проходит выставка финалистов конкурса "Молодые фотографы России", где представлены работы почти сотни авторов из разных регионов, передает "ТВ Центр".

Посетители могут увидеть различные стороны жизни больших промышленных городов и мегаполисов. Затронуты и такие темы, как сохранение истории и бережное отношение к объектам культурного наследия.

Экспозицию уже посмотрели во многих городах - в Туле, Калуге, Новосибирске, Красноярске. Кроме того, организаторы подготовили лекции и мастер-классы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"