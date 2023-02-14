Надежда на чудо: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Салима Мухаметгалеева

Организм мальчика тяжело отреагировал на терапию острого лимфобластного лейкоза

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на спасение 10-летнего Салима Мухаметгалеева. Организм мальчика тяжело отреагировал на лечение острого лимфобластного лейкоза. Тело ребенка - в сплошных ранах, у него лопается кожа. И даже прием пищи - испытание. Салиму нужен специальный препарат стоимостью более 6 миллионов рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь может каждый. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Элементарное движение пальцем для 10-летнего Салима - невыносимое мучение. Вся его кожа - сплошная рана. Так тяжело организм отреагировал на лечение, которое нужно было для борьбы со смертельной болезнью. У Салима - острый лимфобластный лейкоз, ему провели трансплантацию костного мозга. иммунная система донорские клетки приняла, но вот таким чудовищным образом:

"У него лопается полностью кожа, она сильно меняется, разрывается полностью, где трущиеся места. Стопы, руки, грудь, уши, рот, глаза - все стали одной сплошной раной", - говорит мама.

Уже больше года Салим стойко переносит свои страдания. Он с трудом ест обычную еду - во рту тоже язвы. Пальчики на правой руке слиплись из-за размякшей кожи - недавно их разделяли хирургически. Мама терпеливо ухаживает за сыном. Специальное питание, постоянные перевязки, десятки кремов и гормональных мазей, фотофорез - все это помогает, но ненадолго. Болезнь продолжает жестоко уродовать маленький организм.

Почти каждый день Салима осматривают врачи. Схему лечения нужно постоянно менять - как только ослабевает эффект. Медики выяснили, что недавно в мире появился препарат, который уже помог людям с такими же проблемами, как у Салима. Но больница не может закупить его за бюджетные средства. И врачи вместе с мамой Салима обращаются за помощью к людям.

"Помощь благотворителей нужна для того, чтобы попытаться применить новый препарат, который еще не зарегистрирован для детей в России, с иммуносупрессивным действием, по механизму отличающийся от всего того, что получал Салим", - объяснила Любовь Цветкова, врач-гематолог отделения трансплантации костного мозга для детей №1 клиники детской гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой.

В больнице, где лечится Салим, много детей, но глядя на его страдания, даже врачи порой не могут сдержать слез.

Стоимость препарата, который может помочь Салиму, просто огромна - 6 миллионов 237 тысяч рублей. Мама мальчика работает в детском садике, сейчас - на больничном, ухаживает за сыном. Семья родом из Казани, в Петербурге снимают квартиру рядом с больницей. Когда Салиму получше, его мама пытается хоть как-то подзаработать в храме неподалеку.

Как собрать деньги, чтобы помочь сыну, мама не представляет. Других способов лечения уже нет - врачи испробовали все. А если терапию не продолжить, Салим может умереть, не выдерживают сосуды. Ситуация просто безвыходная. Мама и бабушка мальчика очень надеются на помощь людей. Они уверены: если чудесный препарат поможет Салиму, значит, сможет спасти и других детей.

В марте у Салима день рождения. Ему исполнится 11 лет. Больше всего на свете он мечтает получить в подарок кошку или собаку, но знает: сейчас это невозможно. Поэтому, как обычно, загадал другое желание: наконец выздороветь и стать обычным мальчиком. В наших силах это желание исполнить.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр"

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Салима Мухаметгалеева, программа 1602

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