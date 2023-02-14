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МИД предупредил о попытках Киева втянуть Молдавию в противостояние с Москвой

10:34
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Москва призвала Кишинёв проявить мудрость

Российская сторона призывает власти Молдавии не поддаваться на провокации извне и руководствоваться пониманием больших плюсов, которые могут принести стране стабильные дружественные отношения с Россией. Такое заявление во вторник, 14 февраля, сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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Чиновница напомнила про заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что молдавские ведомства "подтвердили" информацию киевского режима о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии".

Россия решительно отвергает "инсинуации о якобы стремлении России "расшатать" ситуацию в Республике Молдова", а заявления о "плане России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными, подчеркнула Захарова.

В МИД подчеркнули, что дезинформацию запустили украинские власти, цель которых — втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией, сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что президент Молдавии Майя Санду готова практически на все, она "сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией". По мнению российского дипломата, страны Запада хотят сделать из Молдавии "следующую Украину".

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