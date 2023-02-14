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Россия допустила поставку Турции новой партии ЗРК С-400

10:56
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Анкара уже приобрела у Москвы четыре дивизиона

Россия не видит нерешаемых задач в вопросе поставок Турции второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом во вторник, 14 февраля, рассказал директор четвертого европейского департамента российского Министерства иностранных дел Юрий Пилипсон.
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Дипломат не стал раскрывать детали, сославшись на чувствительность вопроса с точки зрения его освещения в публичном пространстве как для заказчика, так и для поставщика.

Однако Пилипсон подтвердил, что в целом задачу поставок Турции новой партии С-400 в России считают реализуемой, сообщает РБК.

В августе 2022 года в российском Минпромторге сообщали, что между Москвой и Анкарой продолжается обсуждение поставок новой партии систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф". Анкара уже приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 на 2,5 млрд долларов.

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