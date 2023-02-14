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Появились новые данные о состоянии Романа Костомарова

10:42
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Фигурист остается в больнице

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщают источники.
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Как пишет Telegram-канал Mash, сведения о том, что фигуристу ампутировали кисти рук полностью, не соответствуют действительности. Источники сообщают, что медикам удалось своевременно остановить сепсис и спасти Костомарову руки.

Костомаров находится в сознании, его состояние поддерживают при помощи подачи кислорода через специальную трубку в гортани, отмечает Mash.

Официальное подтверждение этой информации не поступало.

Роман Костомаров попал в больницу 10 января. Медики диагностировали у него левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Спортсмен подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и к аппарату для насыщения крови кислородом.

7 февраля стало известно, что спортсмену ампутировали стопу. По другим данным, врачам пришлось ампутировать обе стопы. 9 февраля сообщалось, что у Романа Костомарова после ампутации стоп прогрессирует некроз верхних конечностей. Фигурист не может согнуть пальцы, утверждали источники.

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Роман Костомаров
Роман Костомаров
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