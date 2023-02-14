В России за сутки госпитализировали 1662 человека с коронавирусом

Россиян призывают предпринимать меры профилактики

В России за последние сутки госпитализированы с коронавирусной инфекцией 1662 человека. Об этом во вторник, 14 февраля, рассказали в федеральном оперативном штабе.

Всего в России за указанный период было выявлено 9826 случаев COVID-19, скончались 35 пациентов. Выздоровели 10420 человек.

При этом на шестой неделе 2023 года заболеваемость гриппом и ОРВИ в России по сравнению с предыдущей неделей выросла почти на 5% и превысила 1 млн случаев, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — на них приходится 53% положительных находок. У заболевших гриппом почти в 80% случаев выявляются вирусы гриппа B.

В российских регионах продолжается реализация комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий. Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ, гриппу и COVID-19 остается на контроле Роспотребнадзора, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ, общее число пациентов с такими диагнозами в России превысило 1 млн человек. Наряду с этим продолжается активизация эпидемического процесса по коронавирусной инфекции.

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