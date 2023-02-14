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Германия пообещала Киеву две системы ПВО и боеприпасы

11:39
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Берлин подтвердил приверженность поддержке Украины

Германские власти намерены передать Украине две системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом во вторник, 14 февраля, рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

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Глава оборонного ведомства не стал называть конкретные сроки поставок, отметив лишь, что это произойдет "в ближайшие месяцы".

Борис Писториус также рассказал, что ФРГ налаживает производство боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard, чтобы передать их Украине, сообщает РИА Новости.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные страны включились в "публичные соревнования" в сфере того, чтобы "превзойти друг друга по направлениям: боевые танки, подводные лодки, самолеты — кто больше потребует". Однако публичная конкуренция за то, кто предоставит Украине больше оружия, нарушает единство Запада, считает политик.

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