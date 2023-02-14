Bloomberg: НАТО готовит план на случай участия в нескольких конфликтах

Россия отмечала, что НАТО уже является стороной конфликта на Украине

Североатлантический альянс разрабатывает план одновременного участия в нескольких конфликтах, в том числе за пределами зоны своей ответственности. Об этом во вторник, 14 февраля, рассказали информированные источники.

Как сообщает Bloomberg, на встрече в Брюсселе 14-15 февраля министры обороны государств — членов НАТО подпишут соглашение, которое будет содержать возможные планы действий в случае параллельного участия стран НАТО в "высокоинтенсивном" конфликте, исходя из обязательств взаимной обороны по пятой статье устава организации.

Источники рассказали, что в этот план включат требования к военным инвестициям союзников. В частности, странам предложат перенаправить их в наиболее важные с точки зрения коллективной обороны сектора —бронетанковые войска, противовоздушная и противоракетная оборона.

Кроме того, речь на встрече пойдет о росте инвестиций в цифровую модернизацию стран, а после согласования всех положений руководства командование НАТО разработает более подробные требования под каждого члена альянса, утверждают собеседники агентства.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что начало специальной военной операции не стало неожиданностью для Североатлантического альянса, поскольку конфликт на Украине "начался в 2014-м и повлек крупнейшее адаптирование Альянса, введение повышенной готовности наших сил, усиление на восточном фланге, увеличение числа учений, а также впервые за многие годы страны увеличили расходы на оборону".

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