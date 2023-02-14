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НАК рассказал о пропагандистской кампании Украины

12:21
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Действия противника направлены на радикализацию населения

В ходе спецоперации противник предпринимает усилия по развертывания пропагандистской кампании. Об этом во вторник, 14 февраля, рассказали в Национальной антитеррористическом комитете (НАК).
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Эта деятельность направлена на радикализацию населения, а также вовлечение молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность, подчеркнули в комитете.

Другие подробности в ведомстве не привели, сообщает РИА Новости.

Ранее россиян предупредили о развернутой Украиной информационной войне, в ходе которой предпринимаются попытки дискредитации российских Вооруженных сил и органов власти России. Граждан России призывают к бдительности и напоминают, что получать информацию необходимо только из надежных официальных источников.

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