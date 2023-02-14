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Минтруд предложил новое направление использования маткапитала

12:39
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Речь идет об использовании средств для реконструкции любого жилья

Министерство труда и социальной защиты России подготовило законопроект об отмене ограничений, которые сейчас не позволяют направлять средства маткапитала на компенсацию расходов по реконструкции жилья в домах "на 2 семьи".
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Ведомство выступает за предоставление россиянам разрешения использовать средства материнского капитала для реконструкции любого отдельного жилья. Пока маткапитал можно тратить только на строительство индивидуального жилого дома или компенсировать из маткапитала расходы на реконструкцию такого жилья.

Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что предлагаемая мера позволит семьям увеличить жилую площадь в домах, рассчитанных на две семьи. Это решение в первую очередь направлено на семьи, живущие в поселках, небольших городах или в пригородах, где распространен такой тип застройки.

Если поправки будут приняты, семья, которая владеет частью жилого дома в качестве отдельного жилья, сможет воспользоваться средствами материнского капитала для сооружения пристройки к нему или реконструкции жилья, сообщает "Интерфакс".

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что по поручению президента правительство выстраивает систему помощи семьям с небольшими доходами. Мишустин подчеркнул, что все технические возможности созданы и на портале госуслуг родители могут заполнить необходимые заявления.

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