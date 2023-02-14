В Кремле рассказали о просчете противников России

Наш народ ответил совсем по-другому, заявил Сергей Кириенко

Страны, которые развязали войну против России, просчитались в своей надежде на то, что российская экономика рухнет. Такое заявление сделал во вторник, 14 февраля, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

По словам представителя Кремля, "они очень рассчитывали, что весной произойдет раскол в общественном мнении и руководству России будет не до защиты своих на Донбассе и до отстаивания геополитических интересов нашей страны". Однако "наш народ ответил совсем по-другому".

Кириенко подчеркнул, что против России ведется "горячая война" не только в зонах специальной военной операции, но и война со всем блоком НАТО со всем "военным, промышленным и экономическим потенциалом". Наряду с этим идет "экономическая война абсолютно беспрецедентная", за всю историю человечества против одной страны мира одновременно никогда еще не вводили такого количества санкций.

Вместе с тем, по словам политика, для России открылось время возможностей и больших вызовов. Мы решим все задачи на поле боя, и поставленные президентом задачи будут реализованы, при этом "в рамках этого экономического беспрецедентного давления нам надо не просто выстоять, не просто переждать, нам надо использовать это время для масштабного развития", цитирует Кириенко РИА Новости.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что "перспективы мира будут ближе", когда "эта накачка оружием и это безумие прекратятся", а также в том случае, если "проводящие эту опосредованную войну против нас с помощью бедных украинцев" прекратят свои действия и прислушаются к тревогам Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"