ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле рассказали о просчете противников России

13:00
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Наш народ ответил совсем по-другому, заявил Сергей Кириенко

Страны, которые развязали войну против России, просчитались в своей надежде на то, что российская экономика рухнет. Такое заявление сделал во вторник, 14 февраля, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Лавров: отмечаем День дипломата на фоне развязанной США гибридной войны

По словам представителя Кремля, "они очень рассчитывали, что весной произойдет раскол в общественном мнении и руководству России будет не до защиты своих на Донбассе и до отстаивания геополитических интересов нашей страны". Однако "наш народ ответил совсем по-другому".

Кириенко подчеркнул, что против России ведется "горячая война" не только в зонах специальной военной операции, но и война со всем блоком НАТО со всем "военным, промышленным и экономическим потенциалом". Наряду с этим идет "экономическая война абсолютно беспрецедентная", за всю историю человечества против одной страны мира одновременно никогда еще не вводили такого количества санкций.

Вместе с тем, по словам политика, для России открылось время возможностей и больших вызовов. Мы решим все задачи на поле боя, и поставленные президентом задачи будут реализованы, при этом "в рамках этого экономического беспрецедентного давления нам надо не просто выстоять, не просто переждать, нам надо использовать это время для масштабного развития", цитирует Кириенко РИА Новости.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что "перспективы мира будут ближе", когда "эта накачка оружием и это безумие прекратятся", а также в том случае, если "проводящие эту опосредованную войну против нас с помощью бедных украинцев" прекратят свои действия и прислушаются к тревогам Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сергей Кириенко
Сергей Кириенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.