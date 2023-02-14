ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Паспорт болельщика" станет обязательным с 3 марта

12:37
  • вторник
  • 14 февраля 2023

В 2022 году система прохода действовала с оговорками

У фанатов остается две недели для оформления Fan ID - уже с 3 марта на игры РПЛ можно будет попасть только при наличии электронной карты болельщика, напомнили "Аргументы и факты".

Уточняется, что Fan ID также необходим для финального матча Кубка России.

В июне прошлого года правительство постановило, что для прохода на футбольные матчи РПЛ потребуется "паспорт болельщика". В 2022 году система прохода действовала с оговорками, с 3 марта же никаких исключений не будет.

Заявление на оформление Fan ID можно подать во всех МФЦ Москвы либо через Госуслуги с последующим посещением МФЦ. Карта будет доступна в личном кабинете Госуслуг.

Fan ID представляет собой специальный номер, который хранится в личном кабинете на Госуслугах и используется для приобретения билета на матч. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Центр выдачи паспортов болельщиков
Центр выдачи паспортов болельщиков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.