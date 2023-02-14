"Паспорт болельщика" станет обязательным с 3 марта

В 2022 году система прохода действовала с оговорками

У фанатов остается две недели для оформления Fan ID - уже с 3 марта на игры РПЛ можно будет попасть только при наличии электронной карты болельщика, напомнили "Аргументы и факты".

Уточняется, что Fan ID также необходим для финального матча Кубка России.

В июне прошлого года правительство постановило, что для прохода на футбольные матчи РПЛ потребуется "паспорт болельщика". В 2022 году система прохода действовала с оговорками, с 3 марта же никаких исключений не будет.

Заявление на оформление Fan ID можно подать во всех МФЦ Москвы либо через Госуслуги с последующим посещением МФЦ. Карта будет доступна в личном кабинете Госуслуг.

Fan ID представляет собой специальный номер, который хранится в личном кабинете на Госуслугах и используется для приобретения билета на матч.

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