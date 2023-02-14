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Собянин рассказал об уникальных и необычных местах для бракосочетания в Москве

12:39
  • вторник
  • 14 февраля 2023

В топе самых популярных площадок: небоскребы "Москва-Сити" и гостиница "Националь"

Мэр Москвы Сергей Собянин посвятил новый пост в Telegram самым популярным выездным площадкам для регистрации брака в День всех влюбленных.

"В День всех влюбленных в Москве поженятся больше 400 пар. Многие молодожены выбирают для свадьбы необычные локации в проекте "Новые адреса счастья". На выбор доступно уже более 30 площадок - в 1,5 раза больше, чем на старте проекта. Популярность выездной регистрации в 2022 году выросла на 40%", - говорится в сообщении.

В топе самых популярных площадок: небоскребы "Москва-Сити", гостиница "Националь", особняк Спиридонова. Две пары поженятся на катке ВДНХ.

Как добавил глава города, в 2022 году в необычных локациях прошла четверть торжественных церемоний.

"В целом в прошлом году зарегистрировано больше 100 тыс. браков - это рекорд за 105 лет и всю историю московского ЗАГС. Поздравляю молодоженов и желаю счастья", - уточнил мэр.

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