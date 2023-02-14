Песков напомнил про вовлеченность НАТО в конфликт на Украине

Альянс враждебен России, подчеркнули в Кремле

НАТО является враждебной России организацией, которая подтверждает это каждый день. Такое заявление во вторник, 14 февраля, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как указал официальный представитель Кремля, НАТО "изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины".

Комментируя политику России в отношении Североатлантического альянса, Песков подтвердил, что "это требует определенных мер предосторожности", сообщает РИА Новости.

Ранее источники рассказали, что Североатлантический альянс прорабатывает сценарий на случай вовлечения НАТО одновременно в несколько конфликтов. В этот план включат требования к военным инвестициям союзников, а после согласования всех положений руководства командование НАТО разработает более подробные требования под каждого члена Альянса.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"