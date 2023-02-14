Российские спасатели и медики сделали всё возможное для поиска выживших и оказания помощи пострадавшим

Группировка МЧС России завершает работу в Турции и Сирии. Как сообщил глава ведомства Александр Куренков, решение было принято Владимиром Путиным, сообщает "ТВ Центр".

Проведение поисково-спасательной операции в районах, пострадавших от землетрясения, сейчас подходит к концу. К разбору завалов привлекли тяжелую технику. Российские спасатели и медики сделали всё возможное для поиска выживших и оказания помощи пострадавшим.

Более двухсот сотрудников круглосуточно работали в самых труднодоступных местах. Наша страна одной из первых предложила реальную поддержку Сирии и Турции. И продолжит доставку гуманитарных грузов. Сегодня спецборт МЧС вылетел в турецкий город Малатья.

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