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Группировка МЧС России завершает работу в Турции и Сирии

14:45
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Российские спасатели и медики сделали всё возможное для поиска выживших и оказания помощи пострадавшим

Группировка МЧС России завершает работу в Турции и Сирии. Как сообщил глава ведомства Александр Куренков, решение было принято Владимиром Путиным, сообщает "ТВ Центр".

Проведение поисково-спасательной операции в районах, пострадавших от землетрясения, сейчас подходит к концу. К разбору завалов привлекли тяжелую технику. Российские спасатели и медики сделали всё возможное для поиска выживших и оказания помощи пострадавшим.

Более двухсот сотрудников круглосуточно работали в самых труднодоступных местах. Наша страна одной из первых предложила реальную поддержку Сирии и Турции. И продолжит доставку гуманитарных грузов. Сегодня спецборт МЧС вылетел в турецкий город Малатья.

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