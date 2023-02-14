Начинается новый сезон спортивной премии "Кардо"

Проект присоединился к президентской платформе "Россия - страна возможностей"

О новом сезоне международной премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта "Кардо" рассказали сегодня в Москве, передает "ТВ Центр".

На пресс-конференции организаторы также сообщили, что проект присоединился к президентской платформе "Россия - страна возможностей".

"Кардо" - первая в мире премия, направленная на системное развитие уличной культуры. Главная цель - объединение современного общественного движения, популяризация творчества и здорового образа жизни среди детей и молодёжи.

"В России очень много талантливых ярких людей со своими хобби, интересами, профессиональными увлечениями, которые не оставляют равнодушными никого из зрителей. Сегодня это уже почти 10 млн человек вовлеченных", - отметил Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей".

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