ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Начинается новый сезон спортивной премии "Кардо"

14:46
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Проект присоединился к президентской платформе "Россия - страна возможностей"

О новом сезоне международной премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта "Кардо" рассказали сегодня в Москве, передает "ТВ Центр".

На пресс-конференции организаторы также сообщили, что проект присоединился к президентской платформе "Россия - страна возможностей".

"Кардо" - первая в мире премия, направленная на системное развитие уличной культуры. Главная цель - объединение современного общественного движения, популяризация творчества и здорового образа жизни среди детей и молодёжи.

"В России очень много талантливых ярких людей со своими хобби, интересами, профессиональными увлечениями, которые не оставляют равнодушными никого из зрителей. Сегодня это уже почти 10 млн человек вовлеченных", - отметил Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Уличный спорт
Уличный спорт
Новый сезон спортивной премии "Кардо"
Новый сезон спортивной премии "Кардо"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.