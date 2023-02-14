Собянин рассказал о ходе строительства электродепо "Южное" в Братееве

Новое депо позволит запустить на "зеленой" ветке современные поезда

Так с воздуха сейчас выглядит будущее электродепо "Южное" (или "Братеево-2") - на участке почти 14 гектаров возводят ремонтный и административный корпуса, склад, компрессорную станцию, мотодепо, пост электрической централизации. Всего 46 сооружений.

"По сути, здесь будет создан огромный завод. В настоящее время мы ведём работы в рамках основного пускового этапа. В состав основного пускового комплекса войдёт отстойно-ремонтный корпус с камерой мойки и с ремонтными мастерскими для технического осмотра и обслуживания мотовозов и подвижных составов", - сообщил Константин Маслаков, гендиректор "Мип-Строй 1".

Сейчас на стройке круглосуточно работают около тысячи человек и больше полусотни единиц техники. Депо "Южное" будет обслуживать Замоскворецкую линию - одну из самых протяженных и популярных. Действующее депо "Братеево" перепрофилируют в вагоноремонтный завод.

"Строится крупнейший в стране комплекс по эксплуатации и ремонту вагонов метро. Первый комплекс - первую очередь - мы закончили в 2013 году и вторую очередь заканчиваем уже в этом году, все основные работы должны быть завершены. В крайнем случае, в следующем году комплекс должен начать свою работу и функционировать в полном объеме. Это важно и для Замоскворецкой линии, на которую будут выходить новые вагоны метро, и для БКЛ", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Длина путей "Южного" будет самым протяжённой в Московском метрополитене - 6 километров 200 метров. Это сравнимо с перегоном между станциями "Крылатское" и "Строгино". Депо "Южное" станет многофункциональным инфраструктурным комплексом. Здесь будет ночной отстой для 25 составов, мойка и сервисные службы. Комфортным будет депо и для сотрудников: в административном корпусе разместятся комнаты отдыха, большая столовая, медицинская служба и тренажерный зал.

Татьяна Сидорова, Александра Панина, Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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