В Москве задержали мошенника из Камеруна

Он "превращал" черную бумагу в доллары

Столичные полицейские задержали афериста из Камеруна, передает "ТВ Центр".

Уроженец Центральной Африки нашел в соцсетях доверчивого москвича, который хотел легких денег. И показал ему удивительное видео - как черная бумага превращается в настоящие доллары. Далее последовало выгодное предложение: платишь определенную сумму, а взамен получаешь в сотни раз больше волшебных листов. Надо их только проявить.

Мужчина поверил и отдал 23 тысячи долларов. Вот только его черная бумага так и не стала валютой. Даже через обещанные 40 минут. Секрет трюка прост - камерунец заранее покрасил пару купюр краской. Смыл ее во время съемки видео. А жертве продал самую обычную нарезанную бумагу. Теперь приезжий фокусник ждет суда в СИЗО.

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