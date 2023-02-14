Дольщики ЖК в Щелкове несколько лет не могут получить свои квартиры

Застройщика признали банкротом

Монолитно-кирпичный жилой комплекс комфорт-класса. Три корпуса по 17 этажей. Самые компактные квартиры здесь - однокомнатные по 40 метров, самые вместительные - трешки под 90. Трехметровые потолки, парковка, двор, удобное расположение. Мечта новоселов. Несбыточная.

В свои практически готовые квартиры жители подмосковного Щелкова не могут переехать уже 8 лет. Начиналось все многообещающе: стройка шла быстро, за несколько месяцев на месте котлована выросли башни, местные жители активно вкладывались в долевое строительство. Но в 2015 году стройка внезапно остановилась.

"Я уже успела повзрослеть за это время. Мне было 4 года, когда мы купили эту квартиру, но нам почему-то ее не сдают. Сейчас в однокомнатной квартире вчетвером: с младшей сестрой, папой и мамой. Хочу жить отдельно, хочу жить в своей комнате, чтобы было удобно делать уроки, чтобы можно было друзей приглашать", - говорит Лера Гребенцова.

Причина остановки банальная - закончились деньги. В прошлом году застройщика объявили банкротом. По закону обязательства перед людьми взял на себя Фонд развития территорий. Не позднее, чем через полгода, он должен был провести наблюдательный совет, чтобы решить: заканчивать стройку или выплатить дольщикам компенсации. Это происходит, если дом построен менее, чем на 80%. Второй вариант и пугает людей.

Если наблюдательный совет принимает решение не достраивать объект, его выставляют на торги. Люди уверены, что полученные выплаты будут ниже рыночной стоимости. Оценку должна провести комиссия от наблюдательного совета Фонда развития территорий. Но полгода прошли - оценка не проведена. Жильцы подали в суд, и тот принял решение в их пользу.

"С этим решением суда обращаться в Фонд развития территорий, прикладывая данное решение, указывая, что оно должно быть исполнено, потому что решение у нас подлежит обязательному исполнению. Если это решение не будет исполнено в кратчайшие сроки, то будут привлечены к административной ответственности руководители данного фонда", - отметил юрист Олег Сухов.

Предусмотренный штраф, правда, невелик - от 10 до 20 тысяч рублей. При этом в Фонде развития территорий каналу "ТВ Центр" сообщили, что судьбой жилого комплекса занимаются.: "Объекты по ходатайству субъекта находятся в работе Фонда развития территорий. Принятие решения о финансировании мероприятий и способе восстановления прав пострадавших дольщиков будет регламентировано действующим законодательством".

Почему-то, правда, уже принято решение о снятии с объекта охраны, а ведь это напрямую может повлиять на его состояние и, соответственно, оценку степени готовности.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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