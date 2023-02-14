В Кремле прокомментировали ситуацию со сбитыми над США объектами

Американские военные сбили три объекта

С событиями вокруг объектов в небе над Северной Америкой должны разбираться власти расположенных там государств. Такое заявление во вторник, 14 февраля, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как указал официальный представитель Кремля, "что касается этой истории с шарами, которой сейчас по своей воле или не по своей воле живет вся Америка, наверное, вряд ли можно здесь на кого-то пенять".

Песков заявил, что "лучше, чтобы американцы сами с этой историей разбирались", сообщает РИА Новости.

Ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что ситуация с тремя сбитыми неопознанными летающими объектами в Северной Америке призвана отвлечь внимание от расследования инцидента с подрывом трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2".

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что неопознанные шары над США — это проявление активизации разведки Китая и России.

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