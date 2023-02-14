Москвичи в рамках акции "Елочный круговорот" сдали уже около 40 тыс. деревьев

Акция завершится 26 февраля

Около 40 тысяч хвойных деревьев уже сдали москвичи в рамках акции "Елочный круговорот", - сообщает "ТВ Центр".

Всего в городе открыто 600 пунктов приема. Собранные ели, сосны и пихты отвозят на пункты переработки, где из них делают щепу для подсыпки в вольеры животных и обустройства экологических троп.

Акция завершится только 26 февраля, так что еще есть время присоединиться. Главное помнить - деревья принимают без мишуры и украшений.

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