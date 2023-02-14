Легенда оттепели: по Москве вновь поедет самый знаменитый троллейбус 1960-х

На реставрацию потребовалось почти полтора года.

Спустя 30 лет он снова в строю - знаменитый московский троллейбус. Последняя модификация ЗиУ-5 модели Д. Таких сохранилось всего семь экземпляров на всю страну. Этот собирали буквально по винтикам и фрагментам чертежей.

"Начиная от бывших троллейбусных парков, причем не только Москвы, мы обращались и в Энгельс в том числе. В Москве много любителей транспорта, автомобильного транспорта, у которых есть эта информация, которые работали, может быть, в этой сфере или у которых, может быть, родственники работали - у коллекционеров остались какие-то документы, книги технические", - сказал Вячеслав Курицын, руководитель службы учета и хранения Музея транспорта Москвы.

Центральную эмблему искали четыре месяца. Нашли оригинал - у московского коллекционера. А вот двигатель поставили новый. Полностью заменили каркас, удалили очаги коррозии на крыше, переделали обшивку кузова, а внутри 0 полностью обновили салон.

Здесь все, как и 50 лет назад. Тот же самый салон, поручни, потолок, пол. И даже сидения, которых уже не встретишь ни в одном виде городского транспорта. На них воссоздана обшивка, и даже жесткость - та самая.

Скрупулезность до мелочей. Набивка сидений из тех же самых материалов, а каждый шов повторяет оригинал. Семейство ЗиУ-5 выпускали в Энгельсе до 1972 года. Именно эти троллейбусы и были основным средством передвижения в советских городах. Этот работал на линии 9 лет. В 1984 году был переделан в учебный. В таком виде проработал до 1993-го. Он стал последним троллейбусом данной модели, курсирующим по Москве. Потом переехал в музей. Правда, 2014 год встретил уже в плачевном состоянии. Вероятно, из-за неправильного хранения троллейбус практически рассыпался. Коррозия поразила большую часть кузова и агрегатов.

Полтора года потребовалось реставраторам из Иванова, чтобы вернуть транспорту былой вид. Но уже для других задач. Теперь этот троллейбус станет частью экскурсионного маршрута "Т" в Басманном районе. Уже этой весной он начнет курсировать от площади Трех вокзалов через станцию метро "Красносельская", Нижнюю Красносельскую улицу, Елоховскую площадь, а затем - обратно к станции метро "Комсомольская". Полный круг будет делать за 20 минут. Протяженность маршрута - всего 5 километров. Но и этого достаточно, чтобы своими глазами увидеть путь советского человека в Москве.

"В ЗиУ-5Д это будет живой формат экскурсий с участием живых экскурсоводов. Иммерсивная, оффлайн, безусловно - об истории города через призму транспорта, глазами транспорта", - отметила Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы.

Оплата за такую познавательную поездку будет весьма символичной. В этом троллейбусе, как и на всем транспорте Москвы, входной билет - карта "Тройка".

Елена Сахно, Андрей Алексеев, Валентина Легкова, "ТВ Центр"

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