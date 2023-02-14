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В Московском зоопарке родилась альпака

15:29
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Ее выкармливали сами киперы

В Московском зоопарке можно, наконец, увидеть новорожденную альпака, которую выкармливали сами киперы, передает "ТВ Центр".

Мать отказалась от своих обязанностей сразу, как только произвела на свет дочь - в конце прошлого года. В зоопарке опасались, что малышка не выживет. И разработали для нее особый рацион и уход. Кормили каждые три часа, чередуя активность со сном, поддерживали оптимальную температуру в вольере., постепенно адаптируя альпака к климату.

Сейчас она окрепла, переехала в павильон "Животные Африки". Но по-прежнему с нетерпением ждет своих киперов - ведь с ними можно поиграть и набегаться по открытой территории.

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