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"Рецепт прост": Минздрав объяснил, как реже болеть

14:03
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Ведомство предложило простой путь к здоровью

Чтобы как можно реже болеть, необходимо любить себя. Об этом во вторник, 14 февраля, рассказали в Министерстве здравоохранения России.
Минздрав предупредил о возобновлении роста заболеваемости гриппом

В Telegram-канале ведомства в День всех влюбленных отмечается, что "все взаимосвязано: как мы относимся к своему организму — таков и его ответ". ПО этой причине необходимо в первую очередь бережно относится к себе.

Минздрав напомнил, что чем внимательнее мы прислушиваемся к своему организму и правильнее реагируем на его сигналы, тем больше он помогает нам на пути к достижению поставленных целей. Те, кто переносят болезни на ногах, рискуют ухудшить свое состояние еще сильнее.

При плохом самочувствии организм просит нас быть добрее к себе: остаться дома и полежать в кровати, когда приболел, выпить чай с лимоном, почитать или посмотреть кино, отметили в министерстве.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что на шестой неделе 2023 года заболеваемость гриппом и ОРВИ в России по сравнению с предыдущей неделей выросла почти на 5% и превысила 1 млн случаев. Кроме того, всего за сутки в стране было выявлено 9826 новых случаев COVID-19, госпитализированы с коронавирусной инфекцией 1662 человека.

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