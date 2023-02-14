В Турции из-под завалов спасли более 8 тысяч человек

Страна пережила череду разрушительных землетрясений

Спасателям, которые работали в пострадавшей от землетрясения зоне в Турции, извлекли из-под завалов живыми более 8 тысяч человек. Об этом рассказал во вторник, 14 февраля, глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции рассказал, что пострадали при землетрясениях 81 тысяча человек, но к настоящему времени большая часть пострадавших уже выписана из медицинских учреждений.

Эрдоган произнес слова благодарности в адрес всех государств, которые предоставили помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, а также в поиске и спасении людей. Политик подчеркнул, что Турция никогда не забудет "дружбу, которую они проявили в тот трагический день", сообщает "Интерфакс".

В результате череды землетрясений в Турции и Сирии погибли свыше 36 тысяч человек, среди них есть и россияне. Зафиксированы колоссальные разрушения.

Помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия предоставила Россия. Спасатели МЧС вылетели в Турцию, где помогали спасать из-под завалов пострадавших. В Сирии помощь оказывали российские военные, они доставали людей из-под завалов и оказывали гуманитарную помощь.

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