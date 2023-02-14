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В Турции из-под завалов спасли более 8 тысяч человек

14:24
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Страна пережила череду разрушительных землетрясений

Спасателям, которые работали в пострадавшей от землетрясения зоне в Турции, извлекли из-под завалов живыми более 8 тысяч человек. Об этом рассказал во вторник, 14 февраля, глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.
Пострадавший от землетрясения турецкий город не будут восстанавливать

Президент Турции рассказал, что пострадали при землетрясениях 81 тысяча человек, но к настоящему времени большая часть пострадавших уже выписана из медицинских учреждений.

Эрдоган произнес слова благодарности в адрес всех государств, которые предоставили помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, а также в поиске и спасении людей. Политик подчеркнул, что Турция никогда не забудет "дружбу, которую они проявили в тот трагический день", сообщает "Интерфакс".

В результате череды землетрясений в Турции и Сирии погибли свыше 36 тысяч человек, среди них есть и россияне. Зафиксированы колоссальные разрушения.

Помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия предоставила Россия. Спасатели МЧС вылетели в Турцию, где помогали спасать из-под завалов пострадавших. В Сирии помощь оказывали российские военные, они доставали людей из-под завалов и оказывали гуманитарную помощь.

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