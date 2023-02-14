Володин оценил долю вернувшихся из-за границы на прежнюю работу россиян

В Госдуме работают над тем, чтобы в стране оставались IT-специалисты

Из россиян, которые покинули страну после начала спецоперации, более 60% вернулись и работают вновь на тех предприятиях, где трудились раньше. Об этом во вторник, 14 февраля, рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Спикер нижней палаты российского парламента призвал создавать условия для специалистов в сфере информационных технологий, которые будут оставаться в стране. В этом вопросе, по мнению Володина, "надо начинать со школы, развивать IT-направления, финансировать их, делать все для того, чтобы ребята, получив хорошие знания, остались в стране, и не считать, сколько там уехало".

При этом политик подчеркнул, что если "кто-то оттуда льет грязь на нашу страну, на государство, оскорбляя людей, военных, конечно, надо за это наказывать, это недопустимо".

Володин выступил за проведение парламентских слушаний, на которых можно было бы обсудить эти вопросы, и затем подготовить и принять соответствующие законопроекты, сообщает "Интерфакс".

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что люди уезжали из России на фоне частичной мобилизации по разным мотивам, поэтому было бы неверно выносить одинаковые суждения обо всех уехавших. Предстоятель РПЦ отметил, что "многие из них нуждаются в духовной помощи, в назидании".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"