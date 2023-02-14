ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Володин оценил долю вернувшихся из-за границы на прежнюю работу россиян

14:41
  • вторник
  • 14 февраля 2023

В Госдуме работают над тем, чтобы в стране оставались IT-специалисты

Из россиян, которые покинули страну после начала спецоперации, более 60% вернулись и работают вновь на тех предприятиях, где трудились раньше. Об этом во вторник, 14 февраля, рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Кремль оценил заявление Медведева о "предателях"
Медведев назвал условие возвращения "предателей" в Россию

Спикер нижней палаты российского парламента призвал создавать условия для специалистов в сфере информационных технологий, которые будут оставаться в стране. В этом вопросе, по мнению Володина, "надо начинать со школы, развивать IT-направления, финансировать их, делать все для того, чтобы ребята, получив хорошие знания, остались в стране, и не считать, сколько там уехало".

При этом политик подчеркнул, что если "кто-то оттуда льет грязь на нашу страну, на государство, оскорбляя людей, военных, конечно, надо за это наказывать, это недопустимо".

Володин выступил за проведение парламентских слушаний, на которых можно было бы обсудить эти вопросы, и затем подготовить и принять соответствующие законопроекты, сообщает "Интерфакс".

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что люди уезжали из России на фоне частичной мобилизации по разным мотивам, поэтому было бы неверно выносить одинаковые суждения обо всех уехавших. Предстоятель РПЦ отметил, что "многие из них нуждаются в духовной помощи, в назидании".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.