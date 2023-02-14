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ЕС внес Россию в "серый список" налоговых юрисдикций

15:35
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Брюссель обвинил Москву в нежелании сотрудничать в налоговой сфере

Власти Евросоюза обновили "серый список" налоговых юрисдикций, добавив в него Россию, Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рику. Об этом во вторник, 14 февраля, рассказали в Совете ЕС.
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Законодательный орган Евросоюза выразил сожаление в связи с тем, что "эти юрисдикции не сотрудничают по налоговым вопросам, и призывает их укрепить свою правовую базу для решения обозначенных проблем".

При этом претензии к России заключаются в принятых в 2022 году поправках к законодательству, регулирующему режим специальных административных районов в Приморье и в Калининградской области.

Кроме того, Совет ЕС отмечает, что диалог с Россией по вопросам налогового законодательства "зашел в тупик" на фоне ситуации на Украине, сообщает "Интерфакс".

Тем временем в ЕС продолжают работу над десятым пакетом санкций против России. Источники рассказали, что в него могут войти ограничения против четырех банков, включая Альфа-банк. Предполагается также, что Брюссель откажется от импорта российского каучука и битума, запретит экспортировать в Россию грузовые автомобили, другие тяжелые транспортные средства, строительные машины, насосы.

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