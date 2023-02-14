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Минобороны раскрыло данные о новых потерях Киева

15:16
  • вторник
  • 14 февраля 2023

На двух направлениях Киев потерял около 170 военнослужащих

Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 и в районе населенного пункта Славянка ДНР сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Об этом говорится в сводке Минобороны России во вторник.
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Также сообщается, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь украинских беспилотников и четыре снаряда РСЗО HIMARS.

ВС России поразили подразделения украинских националистов на двух направлениях. "Потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и две гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Также в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 170 военнослужащих, пять пикапов, три автомобиля, а также самоходную гаубицу "Гвоздика", сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что российские войска сломили сопротивление ВСУ на северском направлении. В районе Кременной линию обороны противника штурмует спецназ Южного военного округа.

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