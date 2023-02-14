Российские ученые обнаружили новый способ появления опасных штаммов COVID-19

Этот путь прежде был неизвестен науке

Российские ученые обнаружили первый пример того, как возбудитель коронавирусной инфекции выработал устойчивость к клеточному иммунитету в результате долгих взаимодействий с Т-клетками. Об этом сообщила во вторник, 14 февраля, пресс-служба "Сколтеха".

Профессор "Сколтеха" Егор Базыкин пояснил, что специалисты решили выяснить, вырабатывает ли вирус защиту от T-лимфоцитов. С этой целью они изучили случай "долгого ковида": пациентка болела коронавирусной инфекцией на протяжении 318 дней. Исследование показало, что за время длительной инфекции коронавирус накопил именно такие мутации, которые не давали T-лимфоцитам пациентки его распознавать.

Как выяснили ученые, продолжительное соседство иммунных клеток и частиц коронавируса привело к тому, что в геноме COVID-19 появилось около 40 новых мутаций. 12 из которых были напрямую связаны с противодействием клеточному иммунитету. Их возникновение привело к изменению структуры оболочки последней так, что Т-клетки реже начали распознавать характерные выросты на поверхности мембраны вируса.

Это сделало коронавирус более опасным и менее заметным не только для клеточного иммунитета пациентки, но и большого числа других людей, цитирует Базыкина ТАСС.

Ранее главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что коронавирусная инфекция изменяется в сторону снижения тяжести течения заболевания, но возможны и неблагоприятные мутации. Нельзя исключать вероятность появления вируса с неблагоприятной мутацией, которая будет вызывать тяжелое течение заболевания, предупредил эксперт.

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