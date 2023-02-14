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Бочкарев: Монолитные конструкции отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Южное" готовы на 80%

15:16
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Стартовали подготовительные работы для монтажа внутренних инженерных сетей

На территории электродепо "Южное" продолжается строительство отстойно-ремонтного корпуса. Готовность монолитных конструкций оценивается в 80%, сообщил во вторник заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Помимо монолитных работ и устройства металлоконструкций строители ведут монтаж стеновых панелей для обеспечения теплового контура. Также начаты подготовительные работы для монтажа внутренних инженерных сетей", – отметил он.

По словам Бочкарева, данный корпус обеспечит ежедневное техническое обслуживание 30 электропоездов и ночной отстой 25 составов. "Здесь будут оборудованы 33 канавы для технического осмотра и ремонта различной степени сложности, а также производственные мастерские и камера мойки", – добавил Андрей Бочкарев.

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