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WSJ: потеря Артемовска грозит Зеленскому утратой доверия Запада

15:42
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Однако попытки удержать город обходятся ВСУ очень дорого

Доверие западных держав к президенту Украины Владимиру Зеленскому может быть существенно подорвано, если украинские военные в Артемовске будут окружены или понесут тяжелые потери. Об этом в понедельник, 13 февраля, написало издание The Wall Street Journal.

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Как отмечает газета, в случае полного перехода Артемовска под контроль России Зеленский может лишиться доверия на международной арене, а также внутри собственной страны.

При этом издание отмечает, что если российские военные полностью завладеют Артемовском, это придаст им новый импульс для дальнейшего ведения боевых действий.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не покидают город Артемовск в Донецкой Народной Республике, чтобы выиграть время. При этом политик подчеркнул, что украинские спецслужбы и армия не согласны с выводами западных экспертов о том, что Артемовск не имеет существенного стратегического значения.

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