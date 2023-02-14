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В Москве выросли самые высокие сугробы с начала зимы

15:58
  • вторник
  • 14 февраля 2023

Циклон принес существенные осадки

Со второй половины дня 13 февраля в столичном регионе начался сильный снегопад из-за циклона и атмосферных фронтов. Об этом во вторник, 14 февраля, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Васильева.
Москва приходит в себя после ночного снегопада

Метеоролог отметила, что количество выпавших осадков достигло 8 мм, а снежный покров увеличился на 5 см. Высота снежного покрова к утру 14 февраля достигла 35 см. Это выше климатической нормы на 5 см, а также это самые высокие сугробы в Москве с начала зимы.

Васильева напомнила, что в 2022 году в это время высота снега в столичном регионе составляла 37 см, причем снежный покров с 9 февраля стал стремительно убывать, а температура воздуха в дневные часы уже была положительной, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее в центре погоды "Фобос" рассказали, что февраль 2023 года может оказаться на три градуса теплее климатической нормы. При этом количество осадков, по предположениям метеорологов, как минимум будет соответствовать норме либо может превысить ее на 10-20%.

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